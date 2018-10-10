Total перестала покупать нефть у Ирана

Total уже несколько месяцев назад перестала покупать нефть у Ирана в связи с санкциями США против этой страны. Об этом заявил глава французской компании Патрик Пуянне, сообщает в среду ПРАЙМ.

"Мы перестали (покупать иранскую нефть) в июле, несмотря на то, что формально имеем право делать это до ноября", — сказал Пуянне в ходе выступления на Oil & Money Conference в Лондоне.

Он отметил, что, несмотря на падение экспорта нефти из Ирана, предложения на рынке в настоящий момент достаточно. Более важный вопрос заключается в другом, а именно в цене "черного золота", подчеркнул Пуянне.

"Сегодня рынок достаточно обеспечен предложением. Более того, запасы нефти в мире растут… И если цены на нефть высокие, то это не из-за (баланса) спроса и предложения, не из-за фундаментальных, а политических факторов. С каждым твитом цены идут вверх", — заключил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявлял в мае, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефти, ожидаются с 4 ноября.

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