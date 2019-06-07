В Иране ввели налог на экспорт фиников

7 июня 2019 09:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Комитет по регулированию рынка Ирана ввел налог на экспорт различных сортов финика.

Как сообщает Trend, на каждый килограмм фиников сорта "Мозафати" введен экспортный налог в размере 80 тысяч риалов (примерно 0,59 доллара), на сорт "Кабкаб" - 50 тысяч риалов (приблизительно 0,37 доллара), на другие разновидности фиников налог составит 30 процентов.

Отметим, что Комитет по регулированию рынка Ирана 30 апреля ввел запрет на экспорт фиников. Однако в результате недовольства некоторых официальных лиц это решение не было исполнено.

Иран ежегодно производит 1,1 миллиона тонн фиников и является пятой страной в мире по их экспорту.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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