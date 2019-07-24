МИД Ирана заверил, что Тегеран не допустит нарушения судоходства в Ормузском проливе

24 июля 2019 03:10 (UTC+04:00)

Иран готов использовать все средства, чтобы обезопасить судоходство в Ормузском проливе. Об этом, как сообщило во вторник вечером агентство IRNA, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Иран приложит все возможные усилия для обеспечения безопасности в регионе и не допустит нарушений процесса судоходства в Ормузском проливе", - заявил Арагчи во время встречи с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. Замглавы иранского МИД также добавил, что Тегеран "намерен продолжать экспортировать нефть, невзирая ни на что".

В настоящее время Арагчи находится с визитом в Париже. Он прибыл во французскую столицу, чтобы передать послание президента Исламской Республики Хасана Роухани французскому лидеру Эмманюэлю Макрону. Сообщается, что во время встречи Арагчи и Макрон обсудили возможные пути снижения напряженности в зоне Персидского залива.

Ранее Госдепартамент заявил, что Вашингтон вместе с союзниками создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива. Речь идет о программе Sentinel ("Страж"), которой США и их союзники будут оказывать материально-финансовую поддержку. 23 июля Госсекретарь Майкл Помпео предложил привлечь к участию в коалиции государства из разных регионов мира.

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