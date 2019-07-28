С 2015 года Иран обогатил 24 тонны урана

Глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи заявил в воскресенье в парламенте страны, что Тегеран после подписания Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в 2015 году обогатил 24 тонны урана. Об этом сообщило агентство Mehr со ссылкой на иранского парламентария Голамали Джафарзаде, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"После [подписания] СВПД Иран обогатил 24 тонны урана <...>", - привел Джафарзаде слова Салехи. При этом агентство не уточняет, до какой степени был обогащен уран.

Как информирует, в свою очередь, агентство Fars со ссылкой на депутата Мерхдада Лахути, Салехи заявил на встрече с парламентариями в воскресенье, что Иран ведет реконструкцию своего исследовательского реактора в Араке. "Перепроектировка исследовательского реактора в Араке ведется путем изменения технологии, и Иран шаг за шагом модифицирует свои ядерные обязательства (на основе ядерной сделки)", - привел слова Салехи парламентарий. По его словам, Салехи подчеркнул, что Иран не занимается созданием ядерного оружия, и западным странам об этом известно. "Они знают, что мы можем производить ядерное оружие, но не пойдем на это и не будем производить его аналогично Германии и Японии, которые имеют возможность производить ядерное оружие, но не делают этого", - цитирует Лахути главу ОАЭИ.

7 июля представитель ОАЭИ Бехруз Камальванди заявил, что Иран способен обогащать уран до любого уровня. По его словам, Тегеран может также в любой момент возобновить производство тяжелой воды на предприятии в Араке в соответствии с потребностями государства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.