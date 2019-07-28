С 2015 года Иран обогатил 24 тонны урана

28 июля 2019 16:25 (UTC+04:00)

Глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи заявил в воскресенье в парламенте страны, что Тегеран после подписания Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в 2015 году обогатил 24 тонны урана. Об этом сообщило агентство Mehr со ссылкой на иранского парламентария Голамали Джафарзаде, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"После [подписания] СВПД Иран обогатил 24 тонны урана <...>", - привел Джафарзаде слова Салехи. При этом агентство не уточняет, до какой степени был обогащен уран.

Как информирует, в свою очередь, агентство Fars со ссылкой на депутата Мерхдада Лахути, Салехи заявил на встрече с парламентариями в воскресенье, что Иран ведет реконструкцию своего исследовательского реактора в Араке. "Перепроектировка исследовательского реактора в Араке ведется путем изменения технологии, и Иран шаг за шагом модифицирует свои ядерные обязательства (на основе ядерной сделки)", - привел слова Салехи парламентарий. По его словам, Салехи подчеркнул, что Иран не занимается созданием ядерного оружия, и западным странам об этом известно. "Они знают, что мы можем производить ядерное оружие, но не пойдем на это и не будем производить его аналогично Германии и Японии, которые имеют возможность производить ядерное оружие, но не делают этого", - цитирует Лахути главу ОАЭИ.

7 июля представитель ОАЭИ Бехруз Камальванди заявил, что Иран способен обогащать уран до любого уровня. По его словам, Тегеран может также в любой момент возобновить производство тяжелой воды на предприятии в Араке в соответствии с потребностями государства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Вене началась встреча "пятерки" и Ирана по ядерной сделке
Ядерная программа 14:38
В Тегеране заявили, что ядерный реактор в иранском Араке продолжит работу
Иран 13:52
Рябков рассказал, что может повысить шансы на спасение СВПД
Россия 07:00
Рябков не видит проблемы в производстве тяжелой воды в Иране
Россия 06:02
Владелец танкера Stena Impero продолжает добиваться освобождения моряков
Европа 01:55
Совбез Ирана: Меры по безопасности в Персидском заливе должны разработать страны региона
Политика 27 июля 20:38
Лента новостей
В Турции автомобиль упал обрыва: есть погибшие и раненые
Турция 16:50
Более 70 рейсов отменено из-за забастовки персонала Iberia в аэропорту Барселоны
Европа 16:03
Красотой Баку хочется наслаждаться бесконечно – группа «На-На» (ФОТО)
Звёздный мир 15:42
Число погибших при падении грузовика с обрыва в Грузии возросло до шести
Грузия 15:34
Два человека погибли в Италии из-за непогоды
Европа 15:20
В Баку множество сюрпризов – Стас Михайлов (ФОТО)
Звёздный мир 15:01
В Вене началась встреча "пятерки" и Ирана по ядерной сделке
Ядерная программа 14:38
В Турции нейтрализованы шесть террористов РПК
Турция 14:28
Израиль испытал на Аляске комплекс, способный сбивать ракеты в космосе
Израиль 14:07