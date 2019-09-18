Президент Ирана назвал переговоры с США в условиях давления невозможными

18 сентября 2019 12:30 (UTC+04:00)

Переговоры Вашингтона и Тегерана невозможны в условиях давления на Иран, которое США наращивают своими обвинениями, заявил иранский президент Хасан Роухани, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Американским властям я заявляю, что переговоры при максимальном давлении невозможны. Если вы действительно говорите, что хотите переговоров, то должны все давление на Иран остановить", - приводятся слова Роухани на его сайте.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.

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