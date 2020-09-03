Горнодобывающая промышленность Ирана за 5 месяцев привлекла $850 млн иностранных инвестиций

Промышленная, горнодобывающая и торговая отрасли Ирана привлекли $850 млн за пять месяцев текущего иранского календарного года (начался 21 марта 2020 года), передает Trend со ссылкой на ИРНА.

За первые пять месяцев текущего года по всей стране было одобрено 60 иностранных инвестиций на сумму $2,4 млрд, из которых 26% поступило в промышленную, горнодобывающую и торговую отрасли. Об этом сообщает министерство промышленности, рудников и торговли Исламской Республики Иран.

В первую четверку стран по объему утвержденных иностранных инвестиций вошли Германия (341 миллион долларов), Объединенные Арабские Эмираты (54 миллиона долларов), Китай (32 миллиона долларов) и Турция (30 миллионов долларов).