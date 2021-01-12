ЕС призвал Иран отказаться от обогащения урана до 20%

ЕС призвал Тегеран пересмотреть свое решение о начале обогащения урана до 20% в ядерном центре Фордо, а также пообещал приложить максимум дипломатических усилий, чтобы вернуть США при администрации Джозефа Байдена в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Начало процесса обогащения урана до 20% в подземном ядерном центре в Фордо, которое было подтверждено МАГАТЭ 4 января, - это очень серьезное развитие событий, которое вызывает серьезную озабоченность. Эти действия Ирана несовместимы с положениями СВПД относительно ядерного центра Фордо и могут иметь серьезные последствия для ядерного распространения. Мы призываем Иран воздерживаться от дальнейшей эскалации и развернуть избранный им курс без промедления", - говорится в документе.

В то же время ЕС в очередной раз заявил о своем намерении сохранить СВПД и признал негативные последствия для иранской ядерной сделки, вызванные выходом из него США и отказом Вашингтона выполнить свою часть обязательств по отмене санкций против Ирана. В этой связи ЕС пообещал "оказать поддержку интенсивным дипломатическим усилиям, целью которых является возвращение США к выполнению СВПД, с одной стороны, к возобновлению полного соблюдения сделки Ираном - с другой". "Мы приветствуем позитивные заявления по СВПД избранного президента [США Джозефа Байдена] и ожидаем начала работы с новой администрацией США", - говорится в документе.