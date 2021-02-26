Иранская вакцина создается согласно лучшим международным стандартам

Собственная вакцина «COV-Iran Barekat» создается по лучшим международным стандартам, заявила член оперативного штаба по борьбе с COVID-19 в Иране Мину Мохраз, подвергая критике недоверие к иранским фармацевтическим продуктам, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Она высоко оценила работу иранских исследователей и врачей в производстве вакцины «COV-Iran Barekat», и заявила о её эффективности против коронавируса.

Ранее исполнитель клинических исследований иранской вакцины от Covid-19 Мохаммадреза Салехи сообщил, что предварительные данные показывают эффективность иранской вакцины от коронавируса «COV-Iran Barekat» свыше 90%.

Предварительные результаты показывают, что около 90% людей, получивших вторую дозу вакцины, демонстрируют признаки иммунитета через две недели.

По его словам, 56 добровольцев получили вторую дозу собственной вакцины от коронавируса в первом этапе испытаний на людях.

Салехи отметил, что второй этап испытаний на людях иранской вакцины от коронавируса начнется в марте.

Напомним, 29 декабря первая фаза испытаний на добровольцах вакцины от коронавируса собственного производства началась в Иране.