Тегеран и Дамаск подписали соглашение о сотрудничестве по восстановлению автомобильной компании SIAMCO в Сирии, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Министр промышленности Сирии Зиад Саббах заявил, что Тегеран и Дамаск подписали соглашение о производстве автомобилей в присутствии вице-президента Ирана по науке и технологиям Сорены Саттари и посла Ирана в Дамаске Джавада Торкабади во вторник.

Обе стороны договорились о возобновлении совместного сотрудничества между двумя странами, например о возрождении ирано-сирийской автомобильной компании SIAMCO во время встречи, добавил он, сообщает Mehr News.

Компания SIAMCO Car была основана в 2007 году на окраине Дамаска и выпустила первый сирийский автомобиль в стране.

Вице-президент Ирана по науке и технологиям Сорена Саттари посетил Сирию и представил инновационный центр Ирана в Дамаске.

Глава штаб-квартиры по наукоемкой экономике и разработке программного обеспечения Парвиз Карами подчеркнул, что директора 40 иранских наукоемких компаний сопровождают вице-президента по науке и технологиям в его поездке.