Государственные расходы в секторе здравоохранения Ирана увеличились в шесть раз за восемь лет
Государственные расходы в секторе здравоохранения увеличились в шесть раз за восемь лет и превысили 6 миллиардов долларов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на İran.ru, заместитель главы Плановой и бюджетной организации Ирана Хамид Пур-Асгари.
Он заявил, что доля расходов на здравоохранение из всего бюджета также увеличилась до 17% с 10% в 2013 году.
По его словам, общее количество больниц в Иране достигнет 1137 до марта 2022 года, что на 26% больше по сравнению с рекордным показателем 2013 года.
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