Ежегодный экспорт Ирана в Ирак составляет 12 миллиардов долларов

БАКУ /Trend/ - Иран ежегодно экспортирует в соседний Ирак около 2200 видов товаров на сумму 12 миллиардов долларов, сообщил глава департамента территориального планирования Иранской организации планирования и бюджета Джафар Хоссейни, передает Trend.

Выступая на встрече под названием “Обзор возможностей и проблем привлечения иракских инвесторов и укрепления торговых отношений между двумя странами в соответствии с разграничением Ирана в региональной цепочке создания стоимости”, Хоссейни сказал, что Ирак, располагающий 85 миллиардами долларов валютных резервов, 130 тоннами золотого запаса и 147 миллиардами баррелей доказанных запасов сырой нефти, является одной из богатейших стран Западной Азии.

Он также отметил, что экспорт Ирана в Ирак за последние 20 лет увеличился в 15 раз, с 600 миллионов долларов в 2003 году до более чем 10 миллиардов долларов в прошлом году (закончившемся 19 марта 2024 года).