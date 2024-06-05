Товарооборот между Ираном и Турцией составил $1,75 млрд

БАКУ /Trend/ - Объем товарооборота между Ираном и Турцией за первые четыре месяца 2024 года составил 1,75 миллиарда долларов, передает Trend.

Согласно отчету Турецкого статистического института (TurkStat), данные свидетельствуют о двухпроцентном росте по сравнению с 1,72 миллиарда долларов за аналогичный период прошлого года.

В отчете также отмечено, что в апреле 2024 года объем торговли между двумя странами достиг 386 миллионов долларов, что на 12 процентов больше по сравнению с апрелем 2023 года.

Сообщается, что Турция экспортировала в Иран товаров на сумму около 1,05 миллиарда долларов в январе-апреле, что на 16 процентов больше по сравнению с 900 миллионами долларов за тот же период прошлого года, говорится в отчете.

Также отмечается, что экспорт Ирана в Турцию за четыре месяца составил 700 миллионов долларов, что на 14 процентов меньше по сравнению с 820 миллионами долларов за аналогичный период прошлого года.

В 2023 году торговый обмен между Ираном и Турцией составил 5,490 миллиарда долларов, что на 14 процентов меньше по сравнению с предыдущим годом.