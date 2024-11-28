Иран и Фонд ОПЕК договорились об участии иранских инвесторов в совместных проектах

БАКУ /Trend/ - Иран и Фонд ОПЕК договорились о возможности участия иранских частных инвесторов в совместных проектах, сообщил министр экономики и финансов Ирана Абдолнасер Хеммати, передает Trend.

В ходе своего недавнего визита в Эр-Рияд Хеммати рассказал в своем аккаунте в соцсети X о встречах с президентом Исламского банка развития и главой Фонда ОПЕК.

Министр сообщил, что основное внимание было уделено обсуждению текущего состояния сотрудничества между Ираном и этими финансовыми учреждениями, которые значительно затронули санкции. В рамках переговоров стороны также наметили пути дальнейшего взаимодействия.

Хеммати подчеркнул, что достигнута договоренность о том, что Фонд ОПЕК рассмотрит возможность привлечения иранских компаний для предоставления технических и инженерных услуг при реализации проектов в развивающихся странах, а также будет содействовать участию частных инвесторов из Ирана в этих инициативах.

Визит Хеммати в Эр-Рияд был приурочен к участию в 28-й Всемирной инвестиционной конференции WAIPA.