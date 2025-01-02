Иран намерен увеличить производство бензина до 130 миллионов литров в сутки

БАКУ /Trend/ - Поставлена стратегическая задача увеличить производство бензина и дизельного топлива в Иране до 130 миллионов литров в сутки к завершению 14-го срока работы правительства.

Как передает Trend, об этом заявил заместитель министра нефти Ирана и генеральный директор Национальной компании по переработке и распределению нефтепродуктов Мохаммад Садег Азимифар.

Замминистра отметил, что для достижения этой цели в стране активно проводятся проекты по модернизации действующих нефтеперерабатывающих заводов, а также запланировано строительство новых мощностей.

«Приоритетом для нас является обеспечение стабильных и своевременных поставок сырья и нефтепродуктов», — подчеркнул он.