Иран запустил первый частный нефтяной терминал в Южном Парсе

БАКУ /Trend/ - В Иране состоялся запуск первого частного нефтяного терминала в районе Южного Парса (Канган) провинции Бушер, передает Trend со ссылкой на иранские СМИ.

Согласно информации, в этом же терминале была осуществлена заправка танкера из Бангладеш.

Сообщается, что терминал «Парса Фидар Пайдар» оснащен инфраструктурой для приема крупнейших газовозов сжиженного газа. Он обеспечивает оперативную швартовку и загрузку танкеров при строгом соблюдении высоких стандартов безопасности.

Построенный два года назад терминал получил разрешение на эксплуатацию при поддержке правительства, Министерства нефти и таможенной службы. Он стал первым частным нефтяным терминалом в Иране, начавшим деятельность в регионе Южного Парса.

С момента официального запуска терминал планирует увеличить экспорт сжиженного газа на 50 процентов и достичь объемов до трех миллионов тонн в год.