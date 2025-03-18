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В Тегеране состоялась встреча главы МИД Ирана и замглавы МИД России

Иран Материалы 18 марта 2025 00:51 (UTC +04:00)

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ/ Trend/ - Глава МИД Ирана Сеид Аббас Арагчи принял замглавы МИД России Александра Викторовича Грушко, прибывшего в Тегеран для консультаций с иранскими официальными лицами, передает Trend.

Стороны подчеркнули важность постоянных консультаций между двумя странами на различных уровнях для развития двусторонних отношений и содействия обеспечения регионального и международного мира и стабильности.

Также Арагчи сослался на недавние трехсторонние переговоры в Пекине и счел продолжение консультаций по международным вопросам важным для обеспечения общих интересов.

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