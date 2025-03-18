В Тегеране состоялась встреча главы МИД Ирана и замглавы МИД России

БАКУ/ Trend/ - Глава МИД Ирана Сеид Аббас Арагчи принял замглавы МИД России Александра Викторовича Грушко, прибывшего в Тегеран для консультаций с иранскими официальными лицами, передает Trend.

Стороны подчеркнули важность постоянных консультаций между двумя странами на различных уровнях для развития двусторонних отношений и содействия обеспечения регионального и международного мира и стабильности.

Также Арагчи сослался на недавние трехсторонние переговоры в Пекине и счел продолжение консультаций по международным вопросам важным для обеспечения общих интересов.