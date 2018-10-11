Из Ирана в Казахстан было экспортировано 170 тонн свежих яблок

11 октября 2018 15:05 (UTC+04:00)

Из северного иранского порта Амирабад в Казахстан было экспортировано 170 тонн свежих яблок, собранных в садах Демаванда. Об этом сообщил сотрудник Организации портов и морского судоходства (PMO) Ирана Сияваш Резвани, передает в четверг газета "Иран".

Резвани отметил, что экспортный груз яблок впервые был загружен в порту Амирабад для отправки в соседние страны.

Он добавил, что одной из основных целей развития экономики в северных провинциях, включая провинцию Мазендаран, является использование возможности для производства сельскохозяйственной и садоводческой продукции и экспорта продукции на 400-миллионный рынок СНГ.

Генеральный директор порта Амирабад рассказал, что производителям и торговцам будут предоставлены средства для экспорта различных видов сельскохозяйственной и садовой продукции из Мазендарана и соседних провинций в другие страны.

С учетом вышеизложенного, производители и экспортеры сельскохозяйственной продукции получат экономические стимулы для экспорта своей продукции из Особой экономической зоны в другие страны, повторил он.

В Амирабадской особой экономической зоне находится 13 складов с морозильными камерами, способных загружать 130 тонн сельскохозяйственной и садоводческой продукции в день.

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