Новый терминал в тегеранском аэропорту увеличит его пропускную способность на 5 млн. человек

18 июня 2019 14:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Международном аэропорту «Имам Хомейни» в Тегеране состоялось открытие терминала "Салам" с участием президента Ирана Хасана Рухани, сообщает во вторник Trend.

Новый терминал, построенный на территории 55 тысяч квадратных метров, может добавить в годовой пассажиропоток до 5 миллионов человек. В результате, годовая пропускная способность аэропорта превысит 13 миллионов человек.

После открытия терминала "Салам" и ввода в эксплуатацию первой фазы терминала «Ираншахр» в течение пяти лет, аэропорт «Имам Хомейни» сможет принимать ежегодно более 25 миллионов человек.

Отметим, что для строительства и ввода в эксплуатацию терминала «Салам» было израсходовано порядка 7 триллионов риалов (около 166 миллионов долларов).

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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