Иранцы ежегодно покупают 2 млн карат декоративных камней

Замминистра промышленности, рудников и торговли Ирана Ходадад Гарибпур сообщил, что иранцы ежегодно покупают 2 млн. карат (400 тыс. грамм) декоративных камней. Один карат равная 0,2 грамма, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Ожидается, что число сотрудников в этой области достигнет 500 тыс. к иранскому 1405 году и 650 тыс. к 1410 году.

Гарибпур назвал развитие рынка внутри и вне страны, поправки в законы, услуг на экспорт с нулевым НДС и предотвращение контрабанды драгоценных камней актами иранского правительства в целях упрощения экспорта драгоценных камней.

По его словам, объем мировой торговли драгоценных и полудрагоценных камней составил более 1000 млрд. долларов. Эксперты считают долю Ирана в этом рынке 0,05%.

Иран является одной из 10 ведущих горнодобывающих стран мира, и исследования показывают, что в стране насчитывается более 250 видов драгоценных камней, включая рубины, бирюзы, опалы и изумруды.