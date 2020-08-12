Назван объем товарооборота между Ираном и ЕАЭС

Товарооборот между Ираном и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) составил 2,6 млрд. долларов за три квартала с 27 октября 2019 года - даты подписания Соглашения о преференциальной торговле (PTA) между Ираном и ЕАЭС, передает Trend со ссылкой на iran.ru.

«Иран экспортировал 1,9 миллиона тонн на сумму 762 миллиона долларов в страны Евразии, в то время как его импорт составил 5,5 миллиона тонн на сумму 1,8 миллиарда долларов», - рассказал президент Таможенного управления Исламской Республики Иран (IRICA) Махди Мирашрафи.

Мирашрафи добавил, что Россия, Армения и Казахстан были тремя основными направлениями экспорта Ирана в ЕАЭС в этот период.

Тем не менее, Россия с 4,3 млн. тонн товаров на 1,5 млрд. долларов и Казахстан с 1,1 млн. тонн товаров на 298 млн. долларов в тот же период были основными экспортерами в Иран, сказал он, добавив, что более 95% импорта Ирана включает товары первой необходимости и продукты для скота.

Иран и ЕАЭС приступили к реализации соглашения о преференциальной торговле 862 товарами с 27 октября.

В своем соответствующем выступлении в прошлом месяце посол Ирана в Москве Каззем Джалали сказал, что подписанное между Ираном и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) соглашение о преференциальной торговле будет способствовать региональному миру.

«Мы считаем, что соглашение, подписанное с ЕАЭС, способствовало развитию экономических отношений между Ираном и его соседями и будет способствовать миру и спокойствию в регионе», - сказал Джалали 7 июля в ходе видеоконференции с официальными лицами ЕАЭС.

Он добавил, что объем торговли между Ираном и ЕАЭС увеличился до 2,417 млрд. долларов за 7 месяцев после реализации соглашения.

Джалали сказал, что 72% объема торговли приходится на экспорт ЕАЭС в Иран.