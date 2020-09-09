Иран - крупнейший производитель губчатого железа в мире
Согласно статистике Всемирной ассоциации производителей стали Ирана за первые 5 месяцев 2020 года с производством 12 млн. 856 тыс. 717 тонн губчатого железа занял первое место в мире, передает Trend со ссылкой на IRNA.
Согласно мировой статистике Иран также занимает 10-е место в мире по производству стали.
Ожидается, что в этом году производство губчатого железа достигнет 33 млн. тонн.
Рекорд Ирана по экспорту губчатого железа в 2018 и 2019 годах также показал тенденцию к увеличению, и статистика 2018 года показала, что объем экспорта губчатого железа составил 533 тысячи тонн, который увеличился на 77%.
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