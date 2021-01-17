Согласно опубликованным данным, производство стиральных машин в Иране увеличилось на 59,1% за первые девять месяцев текущего 1399 иранского календарного года (20 марта - 20 декабря 2020 г.) по сравнению с тем же периодом прошлого года, передает Trend со ссылкой на "Иран.ru".

По данным министерства промышленности, горной промышленности и торговли, за девять месяцев текущего года было произведено 769,4 тысячи стиральных машин, тогда как за аналогичный период прошлого года - 483,6 тысячи.

Иран нацелен на производство 12 миллионов комплектов бытовой техники в текущем 1399 иранском календарном году (который заканчивается 20 марта), рассказал чиновник Министерства промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли, сообщает Tehran Times.

Секретарь Ассоциации производителей бытовой техники Ирана недавно заявил, что внутреннее производство оборудования и деталей, используемых в отрасли бытовой техники, сэкономило Ирану 220 миллионов долларов.

Как заявил Аббас Хашеми на пресс-конференции в конце декабря, в настоящее время иранские производители адаптировали знания для производства 70-75 процентов бытовой техники, необходимой стране.

По словам Хашеми, Ассоциация производителей бытовой техники Ирана создала отдел по производству деталей, цель которого состоит в том, чтобы продвигать позиции производителей компонентов в ассоциации, чтобы углубить внутреннее производство необходимых деталей и оборудования в этой отрасли, одновременно обеспечивая платформа для производителей бытовой техники и компонентов, чтобы оставаться на связи.

Иран имеет различные сравнительные преимущества в этой отрасли с точки зрения поставок сырья, такого как стальные листы, продукты нефтехимии, медных и латунных профилей, обилия и низких затрат на энергию и рабочую силу в дополнение к стратегическому положению страны по сравнению с другими странами в регионе, сказал он.

«Таким образом, развитие экспорта в страны региона и в соседние страны возможно даже несмотря на сильных региональных конкурентов», - добавил Хашеми.

В последние годы иранское правительство следовало новой стратегии поддержки внутреннего производства, чтобы нейтрализовать воздействие санкций США, одновременно снижая зависимость экономики от доходов от нефти.

Сектор бытовой техники не стал исключением, и, как и во многих других областях, производство бытовой техники значительно выросло за последние два года, так что в предыдущем календарном 1398 году (закончившемся 19 марта 2020 г.) производственные мощности этой отрасли увеличились на 10 процентов по сравнению с предыдущим годом.

В прошлом месяце представитель Ассоциации производителей бытовой техники Ирана заявил, что с уходом иностранных компаний с рынка бытовой техники в стране производство отечественных компаний увеличилось, а уровень безработицы в этом секторе значительно снизился.

Хотя ожидалось, что отрасль бытовой техники, как и некоторые другие отрасли, пострадает от последствий пандемии коронавируса и санкций США, открытие нескольких новых проектов в этой отрасли показало, что отрасль сильно расширяется и движется вперед.