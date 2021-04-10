Объем производства шин в Иране увеличился за год на 18%

В 2020 году в Иране было произведено 273 386 тонн шин, передает Trend со ссылкой на İran.ru.

Согласно данным, количественный показатель вышеуказанного тоннажа составляет 25 миллионов 273 тысяч 407 шин, т.е. на 18% больше по сравнению с 2019 годом.

Согласно отчету, 58,5% по тоннажу и 87,3% по количеству шин приходятся соответственно на диагональные и радиальные шины для легковых автомобилей.