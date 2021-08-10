Импорт чая в Иран за два месяца составил 17 800 тонн

Импорт чая в Иран с 21 марта по 6 июля составил 17 800 тонн на сумму 90,8 миллиона долларов, что означает рост веса и стоимости на 4% и 9%, соответственно. Об этом, как передает Trend со ссылкой на İran.ru, сообщила Таможенная администрация Исламской Республики.

Импорт чая в соответствующем периоде прошлого года составил 17,1 тысячи тонн на сумму 83,2 миллиона долларов.

По оценке Чайной ассоциации Ирана, внутренний спрос на чай составляет 120 000 тонн в год. Иран потребляет около 5% от общего годового мирового производства чая.

Местное производство чая удовлетворяет 30% годового внутреннего спроса, а остальная часть импортируется из Индии и острова Шри-Ланка. Другими экспортерами продукта в страну являются Турция, Германия, Китай, Япония, Вьетнам, Кения и Польша.