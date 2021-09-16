Первая партия иранских нефтепродуктов прибыла в Ливан

Экономика 16 сентября 2021 11:07 (UTC+04:00)
Первая партия иранских нефтепродуктов прибыла в Ливан

Первая партия иранских нефтепродуктов доставлена в четверг в Ливан бензовозами шиитской партии "Хезболлах". Как сообщил телеканал Al-Manar, конвой из 20 бензовозов прибыл на территорию Ливана из порта Банияс в соседней Сирии, где началась разгрузка первого иранского танкера с мазутом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В понедельник лидер "Хезболлах" шейх Хасан Насрулла заявил, что по договоренности с сирийскими властями 16 сентября цистерны с иранским топливом прибудут через сухопутную границу в долину Бекаа на востоке Ливана. По его словам, "Хезболлах" выбрала такой способ доставки нефтепродуктов, чтобы избежать возможного применения США санкций против ливанского правительства.

Насрулла подчеркнул, что "Хезболлах" не стремится заработать политические дивиденды и будет распределять нефтепродукты при помощи муниципалитетов. Он сообщил, что в Банияс в течение сентября прибудет еще три иранских танкера - два с мазутом и один с бензином, который будет бесплатно передан пожарным командам и Ливанскому обществу Красного Креста.

Из-за проблем с поставками мазута государственная электрическая компания Ливана уменьшила в летний период до минимума энергоснабжение населения, была остановлена работа двух из четырех ТЭЦ. Ситуация усугубилась после решения Центробанка Ливана 12 августа отменить госсубсидии на горюче-смазочные материалы из-за сокращения валютных резервов, что вызвало волну уличных протестов. 15 августа было объявлено о повышении цен на бензин и мазут на 66%.

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