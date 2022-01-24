В Иране заявили, что Южная Корея разморозила лишь незначительную часть активов Тегерана

Власти Южной Кореи разморозили незначительную часть иранских средств для оплаты задолженности Тегерана в ООН, и основная часть активов остается заблокированной. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"К сожалению, долг Южной Кореи перед Ираном все еще не выплачен, а переговорный процесс двигается очень медленно, - цитирует его агентство IRNA. - Лишь незначительная часть наших средств в Корее была отправлена в ООН, чтобы Ирану вернули право голоса".

В воскресенье агентство Bloomberg сообщило, что Южная Корея оплатила задолженность Ирана по взносам в ООН в размере 18 млн долларов из заблокированных по запросу США иранских активов. Оплата прошла в пятницу при посредничестве американской стороны. В результате Тегерану было возвращено право голоса в Генеральной Ассамблее ООН.

12 января делегации Венесуэлы, Ирана, Судана и ряда других стран временно лишились права голоса в Генеральной Ассамблее ООН из-за задолженностей по взносам. В тексте письма генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша на имя председателя 76-й сессии Генассамблеи Абдуллы Шахида зачались 11 государств, имеющих долги.