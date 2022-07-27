Иран совместно с Россией планирует экспортировать газ в Оман и Пакистан

Иранская сторона планирует реализовать совместно с Россией проект по экспорту газа в Оман и Пакистан. Об этом заявил в среду министр нефти Ирана Джавад Оуджи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Учитывая переговоры с российской государственной корпорацией "Газпром" и заключенный с ней меморандум, решено <...> совместно [с Россией] реализовывать проект поставки газа в Оман и Пакистан", - цитирует его агентство Tasnim.

По словам министра, "с российской стороной ведутся переговоры по вопросам разработки нефтяных месторождений, реализации проектов по сжиженному газу, своповым поставкам газа и нефтепродуктов, совместной продаже сырой нефти и экспорту газа". "Я уверен, что благодаря воле и возможностям Ирана и России, которые являются мировыми энергетическими гигантами, мы сможем сделать многое во благо наших стран", - добавил он.

19 июля Иранская национальная нефтяная компания (NIOC) и "Газпром" подписали в Тегеране меморандум о стратегическом сотрудничестве. Соглашение предполагает инвестиции в иранский добывающий сектор на общую сумму около $40 млрд.