Представитель МИД Ирана подтвердил, что бизнес-миссия РФ прибудет в Тегеран 19 сентября

Российская бизнес-делегация в понедельник начнет свой визит в Тегеран, который продлится несколько дней. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Исламской Республики Иран (ИРИ) Насер Канани Чафи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Начиная с понедельника и в ближайшие несколько дней Иран будет принимать у себя крупную бизнес-миссию из России, - отметил Канани Чафи, которого цитирует местное информационное агентство Клуб молодых журналистов. - В эту делегацию войдут представители более 60 государственных и частных компаний из РФ".

Представитель МИД Ирана подчеркнул, что Тегеран крайне положительно оценивает перспективы расширения торгово-экономических связей с Москвой и рассматривает упомянутый визит как результат многочисленных контактов между Россией и Ираном на различных уровнях.

В воскресенье представитель Минпромторга ИРИ Омид Галибаф заявил агентству Мехр, что российская бизнес-делегация, состоящая из представителей 65 компаний, прибудет с трехдневным визитом в столицу Ирана, город Тегеран, 19 сентября. Всего, по словам Галибафа, в течение визита запланировано провести около 750 деловых встреч, а до конца года Иран ожидает прибытия еще около 10 крупных российских бизнес-делегаций.

15 сентября президент РФ Владимир Путин анонсировал отправку в Иран крупной бизнес-миссии в ходе встречи с президентом ИРИ Эбрахимом Раиси на полях саммита ШОС. Российский лидер также напомнил, что первая такая делегация посетила Иран в мае нынешнего года.