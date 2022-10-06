Вице-президент Ирана высказался за расширение экономических связей с Россией

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер заявил о неотложной необходимости развития экономических отношений между Россией и Ираном. Он встретился в Москве с представителями российских компаний, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Интересы обеих стран говорят о необходимости скорейшего и приоритетного расширения экономических связей между нашими странами вне зависимости от воздействия санкций ", - цитирует его в четверг агентство Tasnim.

Вице-президент назвал планирование совместного производства одним из важнейших направлений развития ирано-российских экономических отношений. Он пригласил представителей российских компаний посетить Иран и подробно ознакомиться с условиями ведения бизнеса. "Географическое положение Ирана позволяет ему стать связующим звеном между деловыми партнерами из разных стран, обеспечить транзит между различными регионами", - подчеркнул Мохбер.

Первый вице-президент Ирана прибыл в Москву для участия во II Каспийском экономическом форуме (5-6 октября).

За весну и лето этого года объем торговли между Ираном и Россией увеличился на 31%. В 2021 году двусторонний товарооборот достиг рекордных 4 млрд долларов.