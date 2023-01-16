В Иране производство шафрана увеличилось на 20%

Производство шафрана по меньшей мере увеличилось на 20% в этом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило министерство сельскохозяйственного джихада Ирана, передает Trend со ссылкой на IRNA.

«Согласно порядку каждого года, у нас был самый большой экспорт шафрана в ноябре и декабре, и после этого он имеет свою нормальную тенденцию», заявил член Национального совета по шафрану Али Хоссейни.

Ранее, заместитель главы Национального совета по шафрану Ирана объявил, что страна производит 92 процента мирового шафрана.

Известный как красное золото, шафран является волшебным ингредиентом с неописуемым вкусом. Как единственная ароматическая специя, которая стоит как золото в своем весе, шафран является продуктом цветов крокуса.

Хотя шафран дорогой, небольшая щепотка его придает прекрасный вкус, богатый аромат и ярко-желтый цвет блюдам или десертам, таким как мороженое, заварной крем и печенье. Кроме того, шафран обладает лечебными свойствами благодаря количеству антиоксидантов, рибофлавина, и предотвращает появление многочисленных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания. Он также используется для изготовления духов и красителей.