Экспорт стальной продукции из Ирана достиг 5 млн тонн за 2 месяца

БАКУ /Trend/ - Иран экспортировал около пяти миллионов тонн стальной продукции за первые два месяца текущего иранского календарного года (с 21 марта по 22 мая 2024 года), что на 4,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Trend.

Стоимость экспорта стальных полуфабрикатов за этот период снизилась на 368 млн долларов.

Кроме того, за первые два месяца из страны было экспортировано 50 000 тонн различных типов стальных листов. В прошлом календарном году, завершившемся 19 марта, Иран экспортировал стальной продукции на сумму 7,6 млрд долларов.

По данным Иранской ассоциации производителей стали (ISPA), за последний год экспорт в цепочке поставок стали увеличился на 18%. Страна экспортировала около 30 млн метрических тонн стального концентрата и окатышей, что на 66% больше, чем годом ранее. Объемы экспорта среднеуглеродистой стали и стальных слябов также выросли на 4,3% и 23% соответственно. Экспорт железорудного концентрата увеличился более чем в семь раз, на 621%.

Производство стали в Иране в прошлом году выросло на 5,8%, достигнув 29,334 млн тонн. Из этого объема 18,452 млн тонн составили заготовки, а 10,882 млн тонн - слябы. Производство заготовок увеличилось на 9,2%, а слябов - на 0,7%. Производство губчатого железа также выросло на 8,5%.

Иран улучшил свои позиции в мировом производстве стали, став девятым по величине производителем в январе 2024 года. По данным Всемирной ассоциации производителей стали (WSA), иранские сталелитейные заводы произвели 2,6 млн тонн стали в первый месяц 2024 года, что на 39,3% больше по сравнению с январем 2023 года. В то время как общий объем производства стали в 71 стране снизился на 1,6% в годовом исчислении, Иран занял первое место по темпам роста производства среди ведущих мировых производителей стали.