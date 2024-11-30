В Иране возобновлена деятельность промышленных предприятий

БАКУ /Trend/ - За прошедшие 100 дней в Иране восстановлена деятельность 281 промышленного предприятия.

По данным Trend, в связи с этим Министерство промышленности, рудников и торговли Ирана опубликовало отчет.

Согласно отчету, правительство Ирана стремится к восстановлению деятельности остановленных промышленных предприятий и наращиванию производственного потенциала в различных отраслях.

В отчете отмечается, что за прошедшие 100 дней в стране было принято решение о наращивании производственного потенциала 762 промышленных предприятий, которые работают ниже производственного потенциала или работают неполностью.

В отчете говорится, что в повестке дня правительства Ирана - восстановление деятельности 1,84 тысячи промышленных предприятий в стране и увеличение деятельности 3 215 предприятий, работающих неполностью.

В отчете добавляется, что при поддержке Министерства промышленности, рудников и торговли Ирана и Организации малых предприятий и промышленных парков за 100 дней с промышленных предприятий было экспортировано продукции на сумму 6 миллиардов долларов.

Добавим, что за прошедший иранский год (21 марта 2023 -19 марта 2024) в Иране в промышленных парках восстановлена деятельность 1 440 промышленных предприятий.

Отметим, что в Иране имеется 851 промышленный парк. Промышленные парки насчитывают более 55 тысяч промышленных предприятий, в которых занято более 1 миллиона человек.

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