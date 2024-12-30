Беспошлинный доступ позволит нарастить ЕАЭС экспорт ряда товаров в Иран - ЕЭК

БАКУ/Trend/ - Беспошлинный доступ позволит нарастить государствам-членам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) экспорт ряда товаров в Иран.

Об этом сказала Trend начальник отдела специальных вопросов торгового регулирования Департамента торговой политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Кира Данильчева.

Как пояснила представитель ЕЭК, полноценное соглашение о свободной торговле между Ираном и ЕАЭС было подписано в декабре 2023 года. Оно значительно расширяет область торговли, предоставляя преференциальный доступ почти для 90 процентов товаров. Кроме того, соглашение улучшает тарифные условия по сравнению с Временным соглашением, которое не позволял снижать тарифы на товары Ирана ниже 4 процентов.

К.Данильчева отметила, что торговля между сторонами растет одновременно в двух направлениях: стабильно растут экспортные поставки продукции ЕАЭС в Иран, поступательно расширяются поставки иранской продукции на рынок ЕАЭС.

"Учитывая традиционную экспортную специализацию экономик ЕАЭС, прогнозируется, что беспошлинный доступ позволит нарастить экспорт в Иран таких товаров как зерновые, мясная продукция, сушеные овощи, мороженое, шоколад, кондитерские изделия и т.д. В промышленной группе товаров условия доступа были улучшены по таким видам продукции как: изделия из металлов, продукция ЛПК-сектора, товары химической промышленности, различные транспортные средства, сельскохозяйственное оборудование, бытовая техника и т.д.", - сказала она.

Напомним, что с 2019 года торговля между государствами-членами ЕАЭС и Ираном осуществляется в рамках преференциального режима, установленного Временным соглашением, ведущим к образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном, от 17 мая 2018 года. Полноценное соглашение о свободной торговле между Ираном и ЕАЭС было подписано в декабре 2023 года. Председатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев на встрече с министром промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли Ирана Сейедом Мохаммадом Атабаком сообщил, что ЕЭК рассчитывает, что в ближайшее время полноформатное соглашение с Ираном вступит в силу.

Напомним, что вчера по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, Ирану был предоставлен статус государства-наблюдателя при ЕАЭС.