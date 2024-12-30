Иран является одним из ключевых зарубежных партнеров ЕАЭС - ЕЭК

БАКУ /Trend/- Иран является одним из ключевых зарубежных партнеров Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Об этом Trend сказали в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), комментируя получение Ираном статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС 26 декабря 2024 года.

"Исламская Республика Иран является одним из ключевых зарубежных партнеров ЕАЭС. Предоставление этой стране статуса государства–наблюдателя – это очередной шаг, направленный на углубление сотрудничества", - сказали в комиссии.

В ЕЭК отметили, что расширение числа государств–наблюдателей при Союзе за счет предоставления такого статуса Ирану как одной из крупнейших экономик Евразии, свидетельствует об экономической привлекательности и эффективности евразийской экономической интеграции.

"Статус государства-наблюдателя позволит Ирану посредством участия своего представителя при ЕЭК в заседаниях органов Союза получить доступ к открытой информации об интеграционной повестке. Это будет способствовать лучшей осведомленности об актуальных аспектах евразийской интеграции, возможностях для работы на едином рынке Союза и, как следствие, выстраиванию комплексного и системного диалога с государствами–членами ЕАЭС", - сказали в ЕЭК.

Отмечалось, что с 2019 года действует Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между государствами – членами ЕАЭС и Ираном, которое продемонстрировало свою эффективность. В 2023 году было принято решение продолжить сотрудничество уже на основе полноформатного соглашения о свободной торговле. Сейчас это соглашение проходит ратификацию в странах Союза.

"Решение об обретении официальным Тегераном статуса государства – наблюдателя, очевидно, стало результатом анализа итогов практического взаимодействия с ЕАЭС и оценки полученных экономических эффектов", - сказали в комиссии.

Также было отмечено, что Иран является одним из важнейших партнеров Союза. За время действия Временного торгового соглашения между государствами ЕАЭС и Ираном с 2018 по 2023 годы товарооборот увеличился почти в два раза.

"Диалог Союза с Ираном в вопросах торгово-экономического сотрудничества, отнесенных к компетенции Комиссии, уже на начальном этапе может способствовать дальнейшему увеличению объемов торговли товарами и услугами со странами ЕАЭС", - подчеркнули в ЕЭК.