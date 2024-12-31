Грузоперевозки по Аракской железной дороге возросли

БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев текущего иранского года (20 марта-20 декабря 2024 года) грузоперевозки по Аракской региональной железной дороге в различные районы Ирана выросли на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта-21 декабря 2023 года).

Как сообщает Trend, об этом сказал местным СМИ генеральный директор Аракского управления железных дорог Ирана Саид Торки.

По его словам, за 9 месяцев Аракским региональным управлением железных дорог было перевезено 1,07 миллиона тонн грузов в различные регионы страны.

Торки добавил, что за 9 месяцев были перевезены в основном мазут, малосернистый мазут, полиэтилен, химикаты и пшеница.

По его словам, за 9 месяцев Аракским железнодорожным управлением было перевезено 4,14 тысячи тонн грузов с целью экспорта. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Представитель управления отметил, что за 9 месяцев транспортировка грузов составила 75,2 миллиона тонно-километров. Это на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отметим, что Аракское региональное управление железных дорог Ирана управляет 21 станцией в 5 провинциях (Кум, Центральная, Лорестан, Хамадан и Керманшах), общая протяженность этих железных дорог - 545 километров.