Назван объем инвестиций Индии в иранский порт

БАКУ /Trend/ - До сих пор Индия установила оборудование на сумму 85 миллионов долларов в порту Чабахар провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана.

Как сообщает Trend, об этом заявил журналистам заместитель министра дорог и градостроительства Ирана и председатель Организации портов и морского судоходства Али Акбар Сафаи после церемонии подписания соглашений с частным сектором по развитию иранских портов.

По его словам, в общей сложности индийская сторона вложит в развитие порта Чабахар 120 миллионов долларов.

Индийская сторона использует 1-ю фазу порта Чабахар.

Сафаи отметил, что порт Чабахар играет значимую роль в международном транспортном коридоре Север-Юг, проходящем через Иран.

Отметим, что меморандум о взаимопонимании был подписан между Ираном, Индией и Афганистаном в 2016 году. Согласно меморандуму, иранский порт Чабахар используется для обмена продукцией между Индией и Афганистаном.

Согласно меморандуму, оператор порта Чабахар - индийская компания IPGL инвестирует в этот порт 85 миллионов долларов. В рамках меморандума в прошлом году в порту Чабахар были установлены 2 140-тонных крана из Индии стоимостью 7,5 миллиона долларов. Потенциал погрузки-разгрузки продукции в порту посредством кранов увеличился на 20 миллионов тонн в год.

Добавим, что 13 мая этого года между Ираном и Индией было подписано 10-летнее соглашение о развитии порта Чабахар. Согласно договору, индийская сторона потратит 120 миллионов долларов на поставку оборудования в порт и 250 миллионов долларов на строительство портовой инфраструктуры.

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