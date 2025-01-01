Ненефтяной экспорт Ирана увеличился

БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев 2024-го года (20 марта-20 декабря 2024 г.) экспорт ненефтяных продуктов Ирана вырос на 18% в стоимостном выражении и на 13,8% в весовом отношении по сравнению с аналогичным периодом 2023-го года (21 марта-21 декабря 2023 г.).

Как сообщает Trend, об этом заявил местным СМИ заместитель министра экономики и финансов Ирана и генеральный директор Таможенной администрации Форуд Асгери.

По его словам, за 9 месяцев Иран экспортировал 116 миллионов тонн продукции на сумму 43,1 миллиарда долларов.

Асгери добавил, что за 9 месяцев Иран экспортировал продукции на сумму 11 миллиардов долларов в Китай, 9,4 миллиарда долларов - в Ирак, 5,3 миллиарда долларов - в ОАЭ, 5,2 миллиарда долларов - в Турцию, 1,7 миллиарда долларов - в Афганистан, 1,7 миллиарда долларов - в Пакистан и 1,4 миллиарда долларов - в Индию.

Представитель таможни сообщил, что на эти страны приходится 82,8% ненефтяного экспорта Ирана в стоимостном выражении.

Асгари отметил, что за 9 месяцев Иран экспортировал природный сжиженный газ на сумму 6 миллиардов долларов, пропан - на сумму 2,5 миллиарда долларов, метанол - на сумму 1,9 миллиарда долларов.

Отметим, что Иран в последние годы предпринимает усилия по увеличению ненефтяного торгового оборота.