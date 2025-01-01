Назван объем производства электроэнергии на АЭС Бушер в Иране

БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев предыдущего иранского года (с 20 марта по 20 декабря 2024 года) на атомной электростанции Бушер в одноименной южной провинции Ирана было произведено 4,3 миллиона мегаватт-часов электроэнергии.

Как передает Trend, об этом сообщил местным СМИ исполнительный директор Иранской компании по эксплуатации атомной электростанции Бушер Реза Бенназаде.

По его словам, электроэнергия, вырабатываемая электростанцией, потреблялась в южных провинциях страны, в том числе в провинции Бушер.

Бенназаде добавил, что в настоящее время продолжается строительство 2-го и 3-го блоков Бушерской атомной электростанции. С вводом в эксплуатацию этих двух блоков производственный потенциал станции в целом увеличится до 3,1 тысячи мегаватт.

"В настоящее время на АЭС Бушер вырабатывается 1 тысяча мегаватт электроэнергии. Учитывая нехватку газа в стране, роль атомной электростанции очень значительна и неоспорима в сохранении ископаемого топлива", - отметил он.

Напомним, что 1-й блок иранской АЭС Бушер начал работу в 2011 году. В 2013 году эксплуатация блока была передана российской атомной компанией иранской компании. С 2013 года на этом блоке произведено максимальное количество электроэнергии - 1 тысяча мегаватт-часов. За 10 лет производство электроэнергии на АЭС Бушер составило более 65 миллиардов киловатт-часов.

Добавим, что строительство 2-го и 3-го блоков АЭС Бушер началось в 2017 году на площади 50 гектаров. Если эти блоки будут введены в эксплуатацию, каждый из них сможет производить 1 057 мегаватт электроэнергии. Ввод в эксплуатацию этих двух блоков позволит сэкономить 10 миллионов баррелей сырой нефти или 1,6 миллиарда кубометров газа в год и предотвратить выброс 7 миллионов тонн загрязняющих газов в окружающую среду.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!