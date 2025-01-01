Транзит через порт имама Хомейни в Иране увеличился

БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев предыдущего иранского года (20 марта-20 декабря 2024 года) транзит грузов через порт имама Хомейни в провинции Хузистан на юго-западе Ирана вырос на 22 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (21 марта-21 декабря 2023 года).

Как передает Trend, об этом местным СМИ сообщил генеральный директор Управления портов и морского судоходства иранской провинции Хузистан Абу Талеб Герайлу.

По его словам, за 9 месяцев через порт имама Хомейни было перевезено транзитом более 2,5 миллиона тонн грузов.

Герайлу добавил, что за 9 месяцев в порту имама Хомейни было загружено и выгружено более 69 тысяч тонн контейнеров TEU. Это также показывает рост на 45 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что за 9 месяцев в иранском порту имама Хомейни было загружено и выгружено 36 миллионов тонн грузов.

Добавим, что протяженность береговой линии иранской провинции Хузистан 1 186 километров. Основными портами этой провинции являются имам Хомейни, Шадган, Абадан, Хоррамшехр, Чавибде, Эрвендкенар и Саджафи.

А текущая пропускная способность иранских портов составляет более 285 миллионов тонн. Иран предпринимает шаги по увеличению пропускной способности портов до 500 миллионов тонн.

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