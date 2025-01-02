Стоимость ВВП в промышленном и горнодобывающем секторах Ирана выросла

БАКУ /Trend/ - За 6 месяцев прошлого иранского года (20 марта-21 сентября 2024 г.) значение ВВП Ирана в промышленном и горнодобывающем секторах выросло на 22,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта-22 сентября 2023 г.).

Как сообщает Trend, об этом говорится в статистике Центрального банка Ирана.

Согласно статистике, за 6 месяцев ВВП в промышленном и горнодобывающем секторах составил 27,2 квадриллиона риалов (около 47,8 миллиарда долларов). Стоимость ВВП в промышленном и горнодобывающем секторах за аналогичный период прошлого года составила около 22,2 квадриллиона риалов (около 38,9 миллиарда долларов).

За указанный период ВВП в промышленном секторе составил 19,8 квадриллиона риалов (около 34,8 миллиарда долларов). Это на 21,9 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. За аналогичный период прошлого года ВВП в промышленном секторе составил 16,2 квадриллиона риалов (около 28,6 миллиарда долларов).

Статистика добавляет, что стоимость ВВП в горнодобывающем секторе за 6 месяцев составила около 2,08 квадриллиона риалов (около 3,65 миллиарда долларов). А это на 19,2 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. За аналогичный период прошлого года ВВП в горнодобывающем секторе составил 1,74 квадриллиона риалов (около 3,06 миллиарда долларов).

Согласно статистике, за 6 месяцев доля промышленности и горнодобывающего сектора в ВВП составила 27,3 процента.

Отметим, что стоимость ВВП за 6 месяцев составила около 99,6 квадриллиона риалов (около 177 миллиардов долларов) в текущих ценах на сырую нефть. При подсчете сырой нефти за 6 месяцев значение ВВП Ирана выросло на 30,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Следует отметить, что Центральный банк Ирана объявил ВВП в статистике в ценах 8-летней давности (с 21 марта 2015 года по 20 марта 2016 года), которые считаются как текущими ценами, так и индексом для страны.

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