Транзит через иранский порт Энзели увеличился

БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев текущего иранского года (с 20 марта по 20 декабря 2024 года) транзит продукции через порт Энзели в провинции Гилан на севере Ирана вырос на 34 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 21 марта по 21 декабря 2023 года).

Как сообщает Trend, об этом заявил местным СМИ Хусейн Юнеси, генеральный директор Управления портов и морского судоходства иранской провинции Гилан.

По его словам, за 9 месяцев через порт Энзели было перевезено транзитом 50 тысяч тонн продукции. Транзитными продуктами были зерно, топливо, оборудование и автомобили.

Юнеси отметил, что за 9 месяцев в порту Энзели было загружено и выгружено около 1,5 миллиона тонн грузов. В этом порту также было загружено и выгружено 3,5 тысячи контейнеров TEU.

Чиновник порта отметил, что за указанный период через порт Энзели было экспортировано 376 тысяч тонн нефти и ненефтяных продуктов. Экспорт продукции вырос на 51 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспортируемой продукцией были в основном нефтехимическая продукция, строительные материалы, рудные минералы и др.

Отметим, что годовая пропускная способность иранского порта Энзели составляет 10 миллионов тонн. Этот порт считается одним из главных портов Ирана на Каспийском море.

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