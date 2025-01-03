Вырос объем транзита через таможню Тамерчин

БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев текущего иранского года (20 марта-20 декабря 2024 года) объем транзита грузов через таможню Тамерчин в районе Пираншехр провинции Западный Азербайджан вырос на 120 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта-21 декабря 2023 года).

Как сообщает Trend, об этом сказал местным СМИ генеральный директор таможенного управления Тамерчин Али Акбар Ашрафи.

По его словам, за 9 месяцев через таможню было перевезено 1,12 миллиона тонн грузов.

Ашрафи отметил, что за этот период было ввезено 720 тысяч тонн продукции. Это на 140 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Через таможню с целью транзита было провезено 402 тысячи тонн. Это на 17 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Он добавил, что через эту таможню в основном провозились нефтепродукты, легковые автомобили, химикаты и зерно.

Отметим, что таможня Тамерчин расположена на границе с Ираком и считается одной из основных транзитных таможен на северо-западе страны.