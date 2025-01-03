Увеличился экспорт продукции через таможни провинции Хузистан Ирана

БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев текущего иранского года (20 марта-20 декабря 2024 года) экспорт ненефтяной продукции через таможни провинции Хузистан, расположенной на юго-западе Ирана, вырос на 43% в стоимостном выражении и на 22% в весовом отношении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта-21 декабря 2023 года).

Как сообщает Trend, об этом сказал местным СМИ представитель Управления таможен провинции Хузистан Ирана Бехруз Карабейги.

По его словам, за 9 месяцев через таможни иранской провинции Хузистан было экспортировано 18,2 миллиона тонн продукции на сумму 6,01 миллиарда долларов.

Карабейги сообщил, что за указанный период через таможни провинции Хузистан было импортировано 12,3 миллиона тонн продукции на сумму 6,46 миллиарда долларов.

Представитель таможни отметил, что импорт продукции вырос на 4% в стоимостном выражении и на 8% в весовом.

Отметим, что согласно заявлению Таможенной администрации Ирана, за 9 месяцев текущего иранского года Иран произвел 116 миллионов тонн продукции на сумму 43,1 миллиарда долларов. Экспорт ненефтяных товаров Ирана увеличился на 18% в стоимостном выражении и на 13,8% в весовом отношении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Добавим, что за 9 месяцев импорт Ираном ненефтяной продукции составил 27,9 млн тонн на сумму около 50,9 млрд долларов. За 9 месяцев импорт Ираном ненефтяных продуктов увеличился на 5% в стоимостном выражении и снизился на 3,16% в весовом отношении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.