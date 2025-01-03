В Иране увеличилось производство железорудного концентрата

БАКУ /Trend/ - За 8 месяцев текущего иранского года (20 марта-20 ноября 2024 г.) производство железорудного концентрата 10 крупными иранскими компаниями выросло на 2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта-21 ноября 2023 г.).

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на Иранскую организацию по развитию и модернизации рудников и горнодобывающей промышленности (IMIDRO).

Согласно информации, за 7 месяцев текущего иранского года 10 крупных компаний в Иране произвели около 33 миллионов тонн железорудного концентрата. В то время как производство крупных компаний за аналогичный период прошлого года составило около 32,4 миллиона тонн.

Отмечается, что компания Gol-Gohar произвела 8,25 миллиона тонн, компания Chadormalu - 5,93 миллиона тонн, компания Gohar-Zamin - 5,36 миллиона тонн, горнодобывающая компания Sangan - 3,05 миллиона тонн, Ближневосточная горнодобывающая компания и Компания по развитию горнодобывающей промышленности - 2,96 миллиона тонн железорудного концентрата.

Подчеркивается, что Центральная железорудная компания произвела 2,25 миллиона тонн, компания OPAL Parsian sangan - 1,93 миллиона тонн, компания Sanabad - 1,8 миллиона тонн, компания Sabanur - 1,08 миллиона тонн, компания Calalabad - около 302 тысяч тонн железорудного концентрата.

В информации говорится, что за 8 месяцев было добыто 62,4 миллиона тонн железной руды. Добыча железной руды выросла на 6 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (59,1 миллиона тонн).

Отметим, что Иран может производить в среднем 100 миллионов тонн железорудного концентрата в год. Железорудный концентрат используется в производстве стали. Потенциал производства стали в Иране составляет около 40 миллионов тонн в год.