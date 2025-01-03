Увеличился транзит грузов через иранский порт Ленге

БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев текущего иранского года (с 20 марта по 20 декабря 2024 года) транзит грузов через порт Ленге, расположенный на юге Ирана, вырос на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 21 марта по 21 декабря 2023 года).

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил местным СМИ генеральный директор управления западных портов иранской провинции Ормузган Муртаза Салари.

По его словам, за 9 месяцев через порт Ленге было перевезено около 420 тысяч тонн нефтяных и ненефтяных продуктов.

Салари отметил, что за 9 месяцев через порт Ленге было перевезено около 180 тысяч автомобилей. Транзит вырос на 25 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Представитель порта сказал, что автомобили были перевезены примерно 30 тысячами грузовиков в направлении стран Центральной Азии и Ирака.

Салари отметил, что порт Ленге является основным портом автомобильного транзита в Иране.

Отметим, что на западе иранской провинции Ормузган действуют 10 портов. Среди этих портов более активны порты Ленге, Чарак, Сири и Лаван.