На совместном с Катаром месторождении Ирана сдадут в эксплуатацию новую скважину

БАКУ /Trend/ - В течение следующего месяца будет введена в эксплуатацию первая внутренняя скважина (infill) на газовом месторождении Южный Парс (Северный купол в Катаре), совместном газовом месторождении Ирана с Катаром.

Как сообщает Trend, об этом сообщил местным СМИ Турадж Дехгани, исполнительный директор иранской нефтегазовой компании Pars.

По его словам, в настоящее время на платформах 19A и 19B газового месторождения Южный Парс ведется бурение внутренней скважины (infill) 4 буровыми установками. Затем начнется бурение и на других фазах месторождения.

Представитель компании добавил, что на газовом месторождении Южный Парс планируется пробурить 35 внутренних скважин (infill). В течение следующих трех лет с вводом в эксплуатацию этих скважин будет наблюдаться рост добычи на месторождении.

Отметим, что на 17 платформах газового месторождения Южный Парс Ирана предусмотрено бурение внутренних скважин. С полным вводом этих скважин в эксплуатацию добыча будет увеличиваться до 36 миллионов кубометров в день.

Добавим, что газовое месторождение Южный Парс (Северный купол в Катаре) является совместным газовым месторождением Ирана и Катара. Сообщается, что запасы газа на этом месторождении составляют 51 триллион кубометров, из которых можно добыть 36 триллионов кубометров. Доля Ирана на этом месторождении составляет 14 триллионов кубометров газа, 18 миллиардов баррелей газового конденсата. Иранская сторона заявляет, что ежедневно с месторождения добывается более 700 миллионов кубометров газа.

Отметим, что Иран считается второй страной в мире по запасам газа - около 34 триллионов кубометров газа. В настоящее время в Иране действуют 22 газовых месторождения.