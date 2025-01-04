Назван объем экспорта через провинцию Гюлистан ненефтяной продукции в ряд стран

БАКУ /Trend/ - В течение 9 месяцев текущего иранского года (20 марта-20 декабря 2024 года) иранская продукция экспортировалась в основном в Туркменистан и Казахстан через таможни провинции Гюлистан, расположенной на северо-востоке Ирана.

Как сообщает Trend, об этом заявил местным СМИ генеральный директор Управления таможен иранской провинции Гюлистан Шахрияр Шахрияри.

По его словам, за 9 месяцев через таможни провинции Гюлистан было экспортировано в Туркменистан ненефтяных продуктов на 113 миллионов долларов и в Казахстан на сумму около 102 миллионов долларов.

Шахрияри добавил, что за 9 месяцев через таможни провинции Гюлистан было экспортировано около 514 тысяч тонн ненефтяной продукции на сумму 334 миллиона долларов.

Он отметил, что продукция экспортировалась в целом в 28 стран, в том числе в Туркменистан, Казахстан, Ирак, Узбекистан, Пакистан и другие страны. Через таможни провинции экспортировались в основном йод, сыр, фисташки, фундук, полистирол, полиэтилен, проволока, корм для рыб и др.

По словам Шахрияри, было экспортировано 42,7 тысячи тонн йода на сумму 23,6 миллиона долларов, 17,4 тысячи тонн сыра на сумму 20,5 миллиона долларов и 976 тонн фисташек на сумму 8,53 миллиона долларов.

Добавим, что в иранской провинции Гюлистан в 23 промышленных парках действует более 650 промышленных предприятий.