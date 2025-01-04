Названы данные по иранскому импорту ненефтяных продуктов

БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев текущего иранского года (20 марта-20 декабря 2024 г.) импорт Ираном ненефтяных продуктов составил 27,9 млн тонн на сумму около 50,9 млрд долларов.

Как сообщает Trend, об этом заявил местным СМИ заместитель министра экономики и финансов Ирана и генеральный директор Таможенной администрации Форуд Асгари.

По его словам, за 9 месяцев импорт Ираном ненефтяных продуктов вырос на 5% в стоимостном выражении и снизился на 3,16% в весовом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта-21 декабря 2023 года).

Асгари добавил, что за 9 месяцев Иран импортировал ненефтяные товары из ОАЭ на сумму 15,3 миллиарда долларов, Китая - 13 миллиардов долларов, Турции - 8,9 миллиарда долларов, Германии - 1,8 миллиарда долларов, Индии - 1,1 миллиарда долларов, России - 1,1 миллиарда долларов и Гонконга - 1 миллиард долларов.

Он заявил, что 83% импорта Ираном продукции в стоимостном выражении приходится на эти страны.

Замминистра отметил, что за 9 месяцев Иран импортировал в основном золотые слитки на сумму 5,6 миллиарда долларов, кукурузный корм на 2,1 миллиарда долларов и мобильные телефоны на сумму 1,7 миллиарда долларов.