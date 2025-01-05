Товарооборот между ЕАЭС и Ираном может значительно увеличиться в ближайшие годы - ЕЭК (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В ближайшей перспективе товарооборот между государствами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Ираном может превысить 12 миллиардов долларов США.

Об этом сказала Trend начальник отдела специальных вопросов торгового регулирования Департамента торговой политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Кира Данильчева.

Она отметила, что с 2019 года торговля между государствами-членами ЕАЭС и Ираном осуществляется в рамках преференциального режима, установленного Временным соглашением, ведущим к образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном, от 17 мая 2018 года.

"Данное соглашение имеет ограниченный товарный охват, который покрывает не более 5 процентов товарной номенклатуры. Однако, несмотря на это, за время действия соглашения товарооборот между ЕАЭС и Ираном увеличился более чем в два раза", - сказала К. Данильчева.

Она подчеркнула, что поскольку временное соглашение может действовать лишь ограниченный период времени и развитие торгово-экономических отношений показало существенный результат за время его применения, стороны провели работу по заключению полноформатного соглашения о свободной торговле, которое было подписано в декабре 2023 года.

По словам представителя ЕЭК, полноформатное соглашение не только в значительной степени расширяет охват либерализации (взаимные обязательства по преференциальному доступу закреплены в отношении почти 90 процентов товарной номенклатуры), но и качественно улучшают тарифные уступки, ранее зафиксированные во Временном соглашении, которые не предполагали снижение тарифной защиты Ирана ниже 4 процентов.

"Есть все основания полагать, что в условиях полноформатного режима свободной торговли уже в ближайшей перспективе товарооборот между государствами-членами ЕАЭС и Ираном может превысить 12 миллиардов долларов США", - сказала она.

Отметим, что по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета 26 декабря 2024 года в Санкт-Петербурге, Ирану был предоставлен статус государства–наблюдателя при ЕАЭС.

Председатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев на встрече с министром промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли Ирана Сейедом Мохаммадом Атабаком сообщил, что ЕЭК рассчитывает, что в ближайшее время полноформатное соглашение с Ираном вступит в силу.

По данным ЕЭК, за прошедшие пять лет функционирования Временного торгового соглашения товарооборот между ЕАЭС и Ираном вырос более чем в 2 раза – с 2,4 миллиарда долларов в 2019 году до 5,2 миллиарда долларов в 2023 году. За первые десять месяцев этого года объем взаимной торговли вырос на 12,8 процента, при этом экспорт в Иран увеличился на 16 процентов, а импорт — на 8 процентов.