Назван объем производства иранской нефтехимической компании Bushehr

БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев текущего иранского года (20 марта-20 декабря 2024 года) на нефтехимической компании Bushehr в провинции Бушер, расположенной на Юге Ирана, было произведено около 3 миллионов тонн нефтехимической продукции.

Об этом в воскресенье сообщает Trend со ссылкой на информационный портал компании.

За 9 месяцев компания произвела 924 тысячи тонн сладкого газа (Sweet Gas), 17 тысяч тонн серы, 300 тысяч тонн этана, 536 тысяч тонн метана, 87 тысяч тонн LPG и 1,12 миллиона тонн метанола. За указанный период произведено 1,22 миллиона тонн итогового продукта, 1,22 миллиона тонн полуфабрикатов, 300 тысяч тонн этана.

Отметим, что иранская нефтехимическая компания Bushehr была основана в 2010 году. Площадь этой компании составляет 70 гектаров. Компания может производить более 6,6 миллиона тонн различных видов продукции в год.

В Иране в настоящее время действуют 72 нефтехимических предприятия. Потенциал производства нефтехимической продукции составляет 96 миллионов тонн в год. Добавим, что Иран планирует в течение 8 лет увеличить потенциал страны по производству нефтехимической продукции до 200 миллионов тонн. В этом направлении планируется потратить 64 миллиарда долларов.